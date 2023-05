Finala Românii au talent 2023. Cine luptă pentru premiul de 120.000 de euro Finala Romanii au talent 2023 are loc la Pro TV vineri, 12 mai, de la ora 20.30. 11 concurenți se lupta pentru marele premiu in valoare de 120.000 de euro. De-a lungul sezonului 13 „Romanii au talent”, concurenții au trecut prin emoții colosale atat in etapa preselecțiilor, cat și in semifinale, insa finala ii așteapta cu trairi și mai puternice. Jurații, Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Dragoș Bucur, abia așteapta sa afle cine e caștigatorul show-ului de anul acesta. Și Smiley și Pavel Partoș, prezentatorii concursului, sunt nerabdatori sa inmaneze marele premiu. Cand e finala Romanii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

