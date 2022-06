Stiri pe aceeasi tema

- Alex Delea a caștigat „Survivor Romania” 2022 . Dupa aproximativ cinci luni de competiție in Republica Dominicana, trofeul și premiul in valoare de 100.000 de euro au ajuns in mainile invingatorului. Acesta a facut primele declarații. Alex Delea și Elena Chiriac s-au luptat pentru trofeul „Survivor…

- Finala „Survivor Romania” 2022 are loc in seara aceasta, la Pro TV. Finaliști sunt Alex Delea, Ionuț Popa și Elena Chiriac. Visul lor a fost sa ajunga pana la final! Aseara au trait pentru prima data emoția unui Consiliu live, in care cei de acasa au vibrat cu ei, minut de minut. Au ințeles ca ziua…

- Finala „Survivor Romania” 2022 are loc in seara aceasta, la Pro TV. Finaliști sunt Alex Delea, Ionuț Popa și Elena Chiriac. Visul lor a fost sa ajunga pana la final! Aseara au trait pentru prima data emoția unui Consiliu live, in care cei de acasa au vibrat cu ei, minut de minut. Au ințeles ca ziua…

- Alexandru Nedelcu, concurentul care prima data a facut parte din echipa Razboinicilor, iar apoi din cea a Tigrilor, a fost eliminat de la „Survivor Romania” 2022, in seara de 30 mai, inainte de marea finala a concursului din Republica Dominicana, finala care are loc in seara aceasta. Alex Delea, Alex…

- Jocul s-a sfarșit pentru el! Marian Dragulescu a fost eliminat de la „Survivor Romania” 2022 in ediția din 23 mai. Fostul gimnast a ratat șansa de a caștiga marele premiu al competiției din Republica Dominicana. Ieri seara, in cursa pentru eliminare din etapa confruntarilor individuale de la „Survivor…

- In ediția de duminica seara, Ștefania Ștefan a fost eliminata de la „Survivor Romania”. In jungla din Republica Dominicana, acolo unde se desfașoara concursul de la PRO TV, au mai ramas doar 7 persoane. Ștefania Ștefan, concurenta care a facut parte din echipa Razboinicilor, a fost eliminata de la „Survivor…

- In luna ianuarie, cat afara inca era frig și ningea, membrii a doua triburi porneau in aventura vieții lor! S-au imbarcat spre Republica Dominicana, au lasat deoparte viața lor de zi cu zi și au descoperit ce inseamna sa lupți pentru mancare, pentru a comunica cu cei de acasa, dar mai ales pentru a…

- Alex Delea este concurent la „Survivor Romania” 2022, insa puțini știu povestea de viața a Razboinicului. El a fost crescut de mama, matușa și bunica, in timp ce tatal sau nu a vrut sa auda de el. A reușit sa cucereasca telespectatorii, insa puțini știu ce trecut ascunde concurentul. Alex Delea de la…