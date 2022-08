Finala „Stand-Up Revolution” 2022. Cum va fi ales marele câștigător al primului sezon Teo, Vio, Costel și Dan Badea sunt foarte aproape sa implineasca misiunea primului sezon „Stand-Up Revolution”: sa descopere cel dintai talent din domeniu care le va calca pe urme. Dupa audiții lungi și etapa battle-urilor, care a eliminat jumatate din concurenții fiecarui jurat, show-ul este la un pas de a-și desemna marele caștigator. In finala caștigatorul primului sezon „Stand-Up Revolution” va fi ales prin votul publicului de acasa. Așadar, emoțiile, dar și umorul vor fi la cote maxime weekendul acesta, cand cele mai tari batalii comice se vor da la Antena 1 pentru premiul de 20.000 de Euro.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

