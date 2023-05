Radu Nitu a cucerit medalia de aur in proba individuala de sabie la Campionatele Europene de scrima Under-23 de la Budapesta, dupa ce l-a invins in finala cu 15-13 pe conationalul Alexandru Zmau, medaliat cu argint. Medaliile de bronz au revenit spaniolului Santiago Madrigal, invins in semifinale de Zmau cu 15-10, si maghiarului Gergo Horvath, intrecut in penultimul act de Nitu cu 15-12. Matei Cidu, invins in sferturi de Horvath cu 15-13, s-a clasat pe locul 6. Rares Ailinca a ocupat locul 32. In proba feminina de floreta, Anca Saveanu a ocupat locul 10, fiind invinsa in optimi de italianca Anna…