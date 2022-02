Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Egiptului s-a calificat în finala Cupei Africii pe Natiuni, competiție care are loc în Camerun, dupa ce a trecut de selecționata țarii gazda, joi, la Yaounde, scor 3-1 la loviturile de departajare (a fost 0-0 dupa 120 de minute).La loviturile de departajare, Egipt a marcat…

- Camerun și Egipt se intalnesc astazi, de la ora 21:00, in a doua semifinala de la Cupa Africii pe Națiuni. Partida nu este transmisa la TV in Romania, dar desfașurarea poate fi urmarita live pe GSP.ro. In prima semifinala, Senegal a trecut de Burkina Faso, scor 3-1Finala este programata duminica, de…

- Reprezentativa Egiptului s-a calificat, duminica, in semifinalele Cupei Africii pe Natiuni, trecand in sferturi de Maroc, la Yaounde, scor 2-1 dupa prelungiri, potrivit news.ro Maroc a condus cu 1-0, prin golul marcat de Boufal, in minutul 7, din penalti.Pentru Egipt au inscris Salah…

- Reprezentativa Camerunului s-a calificat, sambata, in semifinalele Cupei Africii pe Natiuni, competitie pe care camerunezii o gazduiesc in acest an, potrivit news.ro. Camerun a invins in sferturile de finala, la Douala, cu scorul de 2-0, echipa Gambiei. Golurile au fost marcate de Ekambi,…

- ​Competiția continentala fotbalistica din Africa a ajuns la faza sferturilor de finala. Sâmbata, 29 ianuarie, de la ora 18:00, Gambia ofera replica naționalei țarii-gazda, Camerun. Meciul este programat sa aiba loc în orașul Douala, pe arena „Japoma”.Gambia a trecut nesperat…

- Culori, muzica africana si un leu virtual au animat ceremonia de deschidere a celei de-a 33-a editii a Cupei Africii pe Natiuni la fotbal (CAN), duminica la Yaounde, inaintea meciului de debut dintre selectionatele Camerunului si Burkina Faso, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Lansata de ragetul…

- Suporterii care vor sa asiste la meciurile din cadrul Cupei Africii pe Natiuni, anul viitor, în Camerun, vor fi obligati sa prezinte dovada vaccinarii cu schema completa împotriva Covid-19 si un test recent cu rezultat negativ, relateaza AFP."Fanii vor avea acces în stadioane…