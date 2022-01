Stiri pe aceeasi tema

- La Targu Mureș, evenimentele dedicate Zilei Culturii Naționale au luat debutat cu o manifestație restransa, in cinstea marelui poet Mihai Eminescu,in curtea Bibliotecii Județene Mureș. Evenimentul, organizat de catre Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Mureș , a continuat cu discuții referitoare…

- Vasilica Ceterașu, fost finalist al celebrului concurs de talente de pe PRO TV, o sa concureze la America’s Got Talent. Cunoscutul artist popular maramureșean se afirma și pe șosele, nu numai pe scena. Marea și costisitoarea sa pasiune o reprezinta automobilele sport și limuzinele. ”Am avut scandal…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, in contextul Anului comemorativ 2021 – al celor adormiți in Domnul; valoarea liturgica și culturala a cimitirelor -, Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului a organizat, in perioada 15 octombrie…

- A doua ediție a concursului Quick Quiz a luat sfarșit! Așadar, sambata, 04.12.2021, trei echipe au caștigat premiile puse la bataie din cadrul concursului. Cu aceasta ocazie, va prezentam atat echipele care s-au luptat și au ajuns sa fie finalistele din acest an, cat și premiile care vor intra in posesia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca va fi nevoie de o perioada cuprinsa intre una si trei saptamani pentru a determina capacitatea Omicron de transmitere, gravitatea bolii pe care o poate cauza si impactul sau asupra eficientei vaccinurilor. “Marea intrebare este legata de vaccinuri si vom…

- Toti concurentii „Asia Express” au privit cu sufletul la gura, alaturi de telespectatori, marea finala ce s-a jucat duminica seara, 28 noiembrie. Marea lupta s-a dat intre echipele formate din Mihai si Elwira Petre si baietii de la „Noaptea Tarziu”, Emi si Cuza, acestia strangandu-si acasa „galeria”…

- Cei interesați pot trimite sugestii pana pe 28 noiembrie. Intre noutați figureaza sancționarea mai dura a șoferilor care fac manevre de deplasare succesiva de pe o banda pe alta, pentru a depași vehicule care circula in același sens, care intorc vehiculul folosind frana de ajutor, care pornesc de pe…

- Cea mai noua sinagoga construita in Europa și una dintre cele mai mari din Europa de Est va fi inaugurata vineri, la Sighetu Marmației, iar la eveniment vor fi prezenți rabini din New York, Paris, Londra și Frankfurt. Sute de evrei hasidici au venit, joi, special de la New York cu un avion Boeing 787…