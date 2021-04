Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Incep demersurile pentru redeschiderea spitalului mobil de la Letcani, judetul Iasi, a anuntat presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe. Potrivit sursei citate, CJ Iasi si Institutia Prefectului au organizat, astazi o intalnire cu managerii si reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a informat, luni, ca vor fi initiate demersurile necesare pentru redeschiderea spitalului mobil de la Letcani. Potrivit sursei citate, CJ Iasi si Institutia Prefectului au organizat, luni, o intalnire cu managerii si reprezentantii Spitalului de…

- Comunicat de presa Consiliul Judetean Iasi a initiat demersurile pentru redeschiderea spitalului mobil de la Letcani Consiliul Judetean Iasi si Institutia Prefectului au organizat astazi o intalnire cu managerii si reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" Iasi, Directiei de…

- Corpul de control al prefectului de Gorj, Corneliu Raducan Morega, a finalizat verificarile la Serviciul de Ambulanța Județean, in urma decesului inspectorului Direcției de Sanatate Publica, Adrian Dobrin, mort in urma infecției COVID. Barbatul a ramas fara ventilator in ambulanța care il transporta…

- Spitalul mobil de la Lețcani (Iași) – care a costat 13 milioane de euro – va ramane inchis din cauza unor probleme grave descoperite in urma cu cateva luni in timpul vizitei Corpului de Control al Ministerului Sanatații și care nu au fost rezolvate nici pana acum. Inițial, conducerea spitalului anunța,…

- Corpul de control al Ministerului Sanatatii a gasit mai multe nereguli in urma controlului efectuat la Spitalul modular de la Letcani, a informat luni, printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe. Conform sursei citate, in urma…

- ACȚIUNI DE VERIFICARE A RESPECTARII MASURILOR DE PROTECȚIE, PE RAZA JUDEȚULUI VRANCEA Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, impreuna cu jandarmi, polițiști locali,…

- CHIȘINAU 29 ian - Sputnik. Maia Sandu a scris intr-o postare pe Facebook ca a aflat in dimineața de vineri, 29 ianuarie, despre teribilul incendiu produs la București. © Inquam Photos / OCTAV GANEAIncendiu violent la un spital din București: Sunt victime „In aceste clipe pline de durere pentru…