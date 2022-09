Final de drum pentru Sporting Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- SE JOACA… Retrasa din Liga 3, Sporting Juniorul Vaslui iși va continua activitatea in Liga 5. Vasluienii se vor prezenta și la meciul din turul 2 al Cupei Romaniei la fotbal, impotriva Științei Miroslava. Partida va avea loc miercuri, 31 august, de la ora 17:30, la Uricani. Sporting Juniorul Vaslui…

- TEST… Rapid Brodoc, echipa antrenata de ieșeanul Adrian Kerezsy, promovata in Liga 3 in aceasta vara, a facut schimbari importante de lot pentru un sezon in care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Cristian Sonea și Vladuț Mocanu, ambii de la Sporting Juniorul Vaslui, sunt ultimele achiziții…

- MERG MAI DEPARTE… In turul 1 al Cupei Romaniei la fotbal, faza naționala, Sporting Juniorul Vaslui ar fi trebuit sa intalneasca ACS Hușana Huși, insa cum echipa din orașul dintre vii a disparut de pe harta fotbalului romanesc, Sporting va accede in turul 2 fara sa joace. Ediția 2022-2023 a Cupei Romaniei…

- AMICALE… Sporting Juniorul Vaslui, umilita de Știința Miroslava in al doilea amical al verii. Dupa egalul cu Sporting Liești (1-1), echipa antrenata de Cornel Cracea a fost invinsa, la Uricani, cu scorul de 7-2 de Miroslava, echipa antrenata de Tibor Selymes. Cealalta reprezentanta a județului in Liga…

- TEST… Sporting Juniorul Vaslui va disputa primul amical al verii, astazi, pe terenul echipei de Liga 3, Sporting Liești. Pentru acest joc, antrenorul Cornel Cracea va putea conta și pe portarul Alexandru Dohotariu, jucator revenit de la Politehnica Iași. Transferul portarului Alexandru Dohotariu la…

- REUNIRE… Sporting Juniorul Vaslui a pornit la drum in noul sezon. Reunirea lotului a avut loc la stadionul “Municipal” din Vaslui, iar primul antrenament a fost condus de Cornel Cracea, patron-antrenor la echipa vasluiana. Sporting s-a reunit cu cateva noutați in lot, dar niciun transfer prea rasunator.…

- IN CAUTARI… Dupa trialul de sambata, la care au fost prezenți 18 tineri fotbaliști cu varsta intre 16 și 19 ani, Sporting Juniorul Vaslui continua acțiunile de selecție destinate tinerilor jucatori din județ, in vederea completarii lotului pentru noul sezon al Ligii 3, care va debuta pe 27 august. Astazi,…

- PROBLEME… Cu o luna și trei saptamani inaintea inceperii Ligii 3 la fotbal, ACS Hușana Huși și nou-promova Rapid Brodoc sunt in urma in ceea ce privește planul de pregatire, lotul de jucatori și staff-ul tehnic. Starea de incertitudine de la Huși este amplificata de lipsa unei decizii a Consiliului…