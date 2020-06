Stiri pe aceeasi tema

- Editia 2019-2020 a Ligii Campionilor la fotbal se va incheia cu un turneu gazduit de Lisabona, in luna august, finala fiind prevazuta pentru 22 sau 23 august, a anuntat, vineri, cotidianul german Bild pe site-ul sau, citat de AFP. Europa League, competitie suspendata, ca si Liga Campionilor,…

- Hiannick Kamba (33 de ani) a fost victima unei inscenari, se pare, pusa la cale de fosta lui soție, care voia sa beneficieze de asigurarea de viața a fostului junior al lui Schalke. In urma cu patru ani, in ianuarie 2016, o veste i-a intristat pe conducatorii lui Schalke. Și pe Manuel Neuer, portarul…

- UEFA ar vrea, in ultima instanța, ca fazele finale ale Ligii Campionilor și Europa League sa se deruleze in august in 21 de zile. Dar este posibil și ca intrecerile sa fie anulate. Momentan, totul e amanat pe termen nedeterminat. Nu mai exista nicio data pentru finalele cupelor europene. Pentru ca nimeni…

- FIFA vrea ca ediția 2020-2021 a campionatelor sa inceapa imediat dupa sfarșitul Ligii Campionilor și Europa League, dar nu mai tarziu de 13 septembrie! Daca UEFA n-a stabilit o data limita pentru disputarea finalelor din Champions și Europa League, FIFA a ajuns la o concluzie, dupa discuțiile cu forul…