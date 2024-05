Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara are bucuria sa anunțe organizarea festivitaților prilejuite de aniversarea celor 80 de ani de la inființare, in perioada 23-25 mai 2024, context in care comunitatea academica a UVT reia seria evenimentelor memorabile, dedicate comunitații timișorene, sub un generic…

- Vizita delegației Asociației Piețelor Croate, condusa de Niko Pervan – președinte și Miljenko Ernoic – secretar, la Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara și Piețe24 a fost o ocazie importanta pentru comunitatea producatorilor noștri. Discuțiile s-au concentrat pe susținerea…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) va invita sa participați la primul spectacol din turneul național ICONS. Show-ul pop-rock va avea loc joi, 9 mai 2024, la Casa Tineretului din Timișoara, iar intrarea va fi libera (in limita locurilor disponibile). Modelarea muzicii unor nume „iconice” precum…

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) Sucursala Argeș a organizat pe 12 aprilie semifinala județeana „Maratonul pentru Educație Antreprenoriala” – ediția a II-a, competiție de planuri de afaceri, parte a programului național adresat liceenilor și organizat in parteneriat cu Ministerul…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului ,,Regele Mihai I al Romaniei’’ din Timișoara anunța finalizarea proiectului ”Realizarea transferului tehnologic in vederea obținerii unor alimente functionale inovative imbogațite in compuși bioactivi – CTTU 2020” proiect numar SMIS…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara organizeaza cea de-a noua ediție a intalnirilor Live @ the Museum, 9 Cups of NeuroART – Vermeer, din cadrul programului acțiuni culturale@UMFT. „Vom privi imagini din opera pictorului olandez Johannes Vermeer și vom incerca sa ințelegem…

- In organizarea Institutului Roman din Viena, joi, 14 martie 2024, de la ora 19:00, in Sala Franz Liszt din cadrul Universitații de Muzica și Arte Dramatice din Viena va rasuna muzica moțeasca tradiționala in diferitele ei forme de exprimare. Invitatul special al evenimentului intitulat „Zacali din Țara…

- Universitatea de Vest din Timișoara iși consolideaza rolul de instituție formatoare și facilitatoare a carierei tinerilor printr-o noua ediție a evenimentul de networking „Career Days UVT”, care se desfașoara in zilele de 6 și 7 martie 2024 (in spațiile centrale din sediul principal, V.Parvan nr 4),…