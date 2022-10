Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 8 ani, domnul Stefan* ajungea la medicul oncolog Michael Schenker din Craiova, cu o tumora pulmonara mare, metastaze hepatice, osoase si limfatice. Pacientul a intrat in primul trial clinic pe imunoterapie. Din 2014, drumurile sale de la Buftea la Craiova au devenit o rutina. Din trei in…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, s-a plans de scandarile pornite de la stația de amplificare a arenei „Ion Oblemenco”, in eșecul 1-2 contra lui CSU Craiova. Mihai Stoica acuza ca brigada condusa de Radu Petrescu a viciat rezultatul din Banie. Managerul celor de la FCSB…

- Renzo Rossi (71 de ani), fostul secund al lui Cristiano Bergodi, a dezvaluit ca acesta le-a propus celor de la FCSB un jucator crescut la Juventus, pe care roș-albaștrii l-au refuzat insa. Inainte sa-l ia pe Andrea Compagno de la FCU Craiova, FCSB putea aduce alt atacant italia. Este vorba despre Davide…

- Muzeul Național la Bucovinei, in colaborare cu Muzeul Olteniei din Craiova, organizeaza vineri, 16 septembrie, ora 13, la Muzeul de Istorie, vernisajul expozitiei temporare ”Nicolae Titulescu. O viața in slujba Romaniei”. Expoziția face parte dintr-o serie mai larga de manifestari dedicate implinirii…

- Farul Constanta a invins campioana CFR Cluj cu scorul de 3-1, duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a saptea a Superligii. Malele a marcat in minutul 6, dar dupa consultarea arbitrajului video, Radu Petrescu a dictat penalty pentru un hent care a precedat golul, marcat din offside. Malele…

- FCU Craiova 1948 a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-1, intr-un meci disputant duminica in etapa a doua a Superligii. Campioana Romaniei a deschis scorul la Craiova, in minutul 14, prin Deac. Gazdele au egalat prin van Durmen in minutul 32, din pasa lui Juan Bauza. In minutul 46, Balgradean a respins…

- Pentru bolnavii cu insuficienta renala in stare avansata, dializa devine un mod de viata. De trei ori pe saptamana, un bolnav petrece cateva ore in spital pentru hemodializa, fara de care viata sa ar fi in pericol. Sau recurge zilnic la dializa peritoneala, pe care trebuie sa o faca zi de zi acasa.…

- Critica literara il considera pe Pavelescu "maestru al epigramei romanestildquo;. Lucrarea "50 de figuri contimporaneldquo; prezinta o colectie de portrete realizate de pictorul si graficianul Iosif Iser, pe marginea carora adnoteaza Petre Locusteanu, jurnalist, dramaturg, umorist si fost actor la teatrul…