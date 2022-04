Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit The Independent , incidentul s-a petrecut in jurul orei 22:30, pe o cursa JetBlue - San Francisco catre Florida.Un martor din avion a surprins intreaga scena. Legenda boxului Mike Tyson a fost inițial relaxat, a dat autografe și a facut poze cu fanii.Martorul susține ca Mike Tyson și-a facut…

- Will Smith este acuzat de ipocrizie dupa ce pe Twitter a aparut un filmuleț dintr-un show de televiziune, in care starul glumește pe seama unei persoane care sufera de alopecie, aceeași afecțiune pe care o are și soția sa, Jada Pinkett, noteaza click.ro. Fanii sunt foarte dezamagiți de Will Smith, din…

- Premiile Oscar aveau nevoie cu disperare sa recaștige publicul care s-a impuținat drastic in ultimii ani și au reușit parțial duminica seara, ajutați de gestul violent al lui Will Smith care l-a palmuit pe prezentatorul Chris Rock, atragand peste 15 milioane de americani in fața ecranelor, potrivit…

- Starul fotbalului danez Christian Eriksen va reveni in echipa nationala a tarii sale, la aproape noua luni dupa stopul cardiac pe care l-a suferit in cursul unui meci de la EURO 2020, a anuntat marti Federatia din Danemarca (DBU), citata de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Regizorul filmului „Black Panther”, Ryan Coogler, a fost confundat cu un hot de banca si arestat dupa ce a incercat sa retraga bani din contul sau bancar. Coogler a confirmat pentru Variety incidentul, care s-a petrecut in ianuarie, dupa ce TMZ a anuntat pentru prima data. Potrivit unui raport de politie…

- Suceava este primul județ din Romania care revine in scenariul verde in valul cinci al pandemiei de covid. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, rata de infectare din județ a scazut, duminica, la 1,81 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, de la 2,01 la mie cat a fost sambata. De sambata…

