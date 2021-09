Lucian Avramescu: De la Papa Francisc, la Petrutza Petruța

Ieri am avut o zi amețită. Am ațipit puțin și nu știu dacă întunericul străveziu de afară e de buni zori sau de bună seara. Amețit ai fost toată viața, m-ar tachina colegul meu de liceu, de la Vălenii de Munte, Petre Rudei, la care am stat un timp în gazdă. Rar se întâmpla să nu… [citeste mai departe]