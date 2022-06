Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Organizației Mondiale a Sanatatii (AMS) a refuzat, luni, la Geneva sa discute admiterea Taiwanului „in calitate de observator” in acest an. Decizia demonstreaza clar ca principiul „existenței unei singure Chine” este consensul și dorința comunitații internaționale. Autoritațile din Taiwan manipuleaza…

- Societatea de Avocați Pavel, Margarit și Asociații a asistat o companie din Romania care activeaza in domeniul HoReCa in vederea exercitarii dreptului de preempțiune al clientului pentru achiziționarea unui imobil in Romania. Pavel, Margarit și Asociații recomanda apelarea la serviciile unui avocat…

- Horia Colibasanu a escaladat, sambata, varful himalayan Kangchenjunga (8.586 m), o premiera pentru un alpinist roman, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.Colibasanu a urcat pe Kangchenjunga, al treilea varf montan ca inaltime de pe planeta, fara oxigen suplimentar si fara ajutor din partea serpasilor.…

- Sambata, in jurul orei 12 (ora Romaniei), alpinistul Horia Colibașanu a reușit, in premiera pentru alpinismul romanesc, sa urce pe varful Kangchenjunga (8586 m.), al treilea munte ca inalțime de pe planeta, fara oxigen suplimentar și fara ajutor din partea șerpașilor. Horia Colibașanu a transmis vestea…

- Zestre, o aplicație romaneasca de moda pre-owned, a fost lansata in urma unei investiții de peste 150.000 lei. Prin intermediul acesteia, romanii pot oferi spre vanzare sau pot achiziționa produse de lux, dar și de masa, pre-iubite, la costuri mult mai accesibile. Printre brandurile deja listate in…

- In contextul climatic actual, sustenabilitatea in domeniul agriculturii și industriei alimentare devine din ce in ce mai necesara la nivel global, lucru care determina populația sa acționeze și sa ia masuri imediate. Antreprenori, cercetatori, profesioniști din agrifood și reprezentanți ai sistemului…

- Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a avut o intalnire bilaterala cu omologul sau iordanian, Khaled Hneifat, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara in Iordania. Discuțiile au vizat identificarea unor noi modalitați de creștere a schimburilor comerciale de produse agricole dintre Romania…

- – filmul este regizat de Mihai Sofronea, iar Dan Bordeianu joaca rolul principal – Intr-o ceremonie care a avut loc pe 19 martie la Palatul Național al Culturii din capitala Bulgariei și care a marcat cea de-a 26 ediție a Sofia International Film Festival, filmul romanesc Cautatorul de vant / The Windseeker…