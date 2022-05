Filmul incendiului devastator din Sectorul 5. Peste 100 de oameni au văzut moartea cu ochii Incendiu de proporții, azi noapte, in Sectorul 5 al Capitalei. Fatada unui bloc de 10 etaje din zona Ferentari s-a aprins ca o torța. 112 locatari au luat-o la fuga cu ce aveau pe ei. 11 au avut insa nevoie de sprijinul pompierilor pentru a iesi. De asemenea, 8 persoane au avut nevoie de ingrijire medicala, iar una dintre ele, intoxicata cu fum, a fost dusa la spital. Era ora 21 si 25 de minute cand s-a dat alarma. ‘A ars blocul! De la o centrala electrica, nu stiu. Tot blocul e afara.” Zeci de pompieri au pornit spre strada Baciului. Din bloc reusisera sa iasa deja 112 locatari, dupa ce flacarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

