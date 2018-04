Filmul "3 Days in Quiberon", in regia lui Emily Atef, este marele castigator al galei Deutscher Filmpreis (German Film Prize), ce s-a desfasurat vineri la Berlin, obtinand nu mai putin de 7 premii Lola, transmite DPA.



Productia, filmata in intregime in alb-negru, face o cronica a celor trei zile pe care actrita Romy Schneider le-a petrecut in orasul francez Quiberon in 1982, anul in care a murit. Romy Schneider, celebra pentru rolul principal din trilogia "Sissi", din anii '50, a oferit si ultimul sau interviu din localitatea Quiberon pentru revista germana Star, in acel an.

…