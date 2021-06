Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie, a treia saptamana este dedicata de Film Now pasionaților de acțiune. Miercuri, 16 iunie, de la ora 20:00, Film Now prezinta Wu Xia/ Dragon. In China anului 1917, un fost expert in arte marțiale (Donnie Yen) incearca sa iși lase in urma trecutul, traind ca un simplu meșteșugar, dar viața…

- Desi vacanta de vara este una dintre cele mai asteptate perioade de catre toti copiii si adolescentii, aceasta poate sa nu fie una tocmai productiva chiar daca exista si teme de facut date de profesori. Pentru ca nu mai sunt de varste mici si nu se mai joaca toata ziua, adolescentii au nevoie de activitati…

- La data de 1 iunie, Ziua Copilului este aniversata pe Film Now cu o premiera TV in Romania, care hranește pofta de aventura și de visare: Yeti – Omul Zapezilor/ Abominable (2019). Yi (Chloe Bennet) este o adolescenta care gasește ascuns, pe acoperișul casei sale, un ”mic” Yeti. Mic doar ca varsta, deoarece…

- Joi, 27 mai 2021, in zona Valea Secu, comuna Dorna Candrenilor din județul Suceava, a avut loc o acțiune de impadurire la care au participat reprezentanți ai organizatorului principal – Maspex Romania prin brandul Bucovina alaturi de Primaria Dorna Candrenilor, Ocolul Silvic Dorna, Ocolul Silvic Dorna…

- Film Now continua seria recomandarilor saptamanale. In luna mai, a doua saptamana este dedicata pasionaților de scenarii de crima, pline de suspans. O comedie neagra, care aduce in distribuție nume precum Allison Janney, Awkwafina și Mila Kunis, propune un scenariu plin de suspans și de arme. Sue Buttons…

- Film Now incepe seria recomandarilor saptamanale. In luna mai, prima saptamana este dedicata pasionaților de acțiune. Luni, 3 mai, de la ora 20:00, numarul magic 7 devine tema unei superproducții: Seventh Son, o legenda plina de mister. Al saptelea fiu al unui al saptelea fiu va avea puteri extraordinare.…

- Luna mai incepe cu o premiera TV in Romania pentru intreaga familie: Dolittle (2020), cea mai recenta ecranizare care are la baza carțile pentru copii ale lui Hugh Lofting. Dupa dispariția pe mare a soției, excentricul medic veterinar John Dolittle se ascunde de lume in conacul sau, alaturi de singurii…

- Sambata, 24 aprilie, intre orele 17.30–22.30, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – IPJ Suceava au coordonat o acțiune de prevenire a raspandirii SarsCov2 pe raza municipiului Campulung Moldovenesc. La acțiune au participat și polițiști din cadrul Poliției Municipiului Campulung-Moldovenesc,…