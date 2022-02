Stiri pe aceeasi tema

- Moștenitorul tronului britanic i-a adus duminica un omagiu reginei Elisabeta a II-a, cu ocazia Jubileului de Platina, pentru „realizarea remarcabila” de a implini 70 de ani de domnie pe tronul Marii Britanii, relateaza BBC.Prințul Charles, 73 de ani, a salutat dorința mamei sale ca soția sa Camilla,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca in perioada urmatoare va crește numarul persoanelor confirmate cu coronavirus. Alexandru Rafila a anunțat, miercuri, ca de saptamana viitoare va crește capacitatea de testare, urmand sa fie efectuate 100.000 de teste de Covid-19 pe zi. “Nu așteptam pasivi…

- Confruntat cu mai multe scandaluri, Boris Johnson pare într-o poziție precara în fruntea guvernului britanic. AFP analizeaza care sunt posibilele scenarii la finalul acestei saptamâni grele pentru liderul conservator, aflat la putere din iulie 2019.O demisieBoris Johnson a…

- Aproape 500 de persoane din Capitala au avut nevoie in noaptea de Revelion de serviciul de urgența. Managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, Alis Grasu, a declarat, sambata dimineața, ca 491 de persoane au avut nevoie de serviciul de urgența, dintre acestea 367 fiind cazuri de cod roșu și…

- Premierul Johnson este hotarat sa evite un alt fiasco. Boris Johnson a promis ca va menține școlile deschise din ianuarie, in ciuda numarului in creștere de cazuri Covid, starnind temeri cu privire la impactul pe care decizia il poate avea asupra spitalelor. Premierul i-a transmis lui Nadhim Zahawi…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Frost, si-a dat demisia din cauza „directiei politice” a guvernului condus de premierul Boris Johnson, a relatat sambata publicatia Mail on Sunday. „Lordul Frost si-a inaintat demisia in urma cu o saptamana, insa a fost convins sa ramana pana in ianuarie”, a scris…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat, joi, ca este putin surprins de masurile de relaxare de sarbatori, in contextul in care in vara, cand existau cateva zeci de cazuri de COVID-19, astfel de initiative au fost criticate. “Sa stiti ca sunt putin surprins. Eu imi aduc aminte ca am fost criticat…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat sambata noi masuri destinate sa stopeze propagarea noii variante Omicron a coronavirusului, dupa ce ministrul sanatatii, Sajid Javid, a informat in cursul zilei ca doua cazuri de infectare au fost depistate in Marea Britanie, transmite Reuters. „Vom solicita…