Stiri pe aceeasi tema

- Evoluția AI & Machine Learning și a computerelor cuantice, precum și intensificarea utilizarii dispozitivelor IoT prezinta tot mai multe oportunitați de hacking pentru atacatori. Experții prezenți la DefCamp 2023, cea mai relevanta conferința regionala de securitate cibernetica și hacking care a avut…

- Cu ocazia celei de-a 32-a Zi Internaționale a Persoanelor cu Dizabilitați, oficialii și reprezentanții UNESCO din peste zece țari s-au reunit vineri, la Beijing, in cadrul unui seminar, pentru a impartași experiența și pentru a explora noi modalitați privind incluziunea sociala pentru persoanele cu…

- Incepand de vineri seara, toate cele patru posturi de frontiera ale Finlandei cu Rusia sunt inchise pana in 18 februarie. Este o decizie luata ca urmare a sosirii in ultimele zile a unui numar neobișnuit de mare de migranți fara documente legale. Potrivit autoritaților finlandeze, ele s-au gasit in…

- Un clasic al filmelor de groaza, ecranizare nu foarte fidela a romanului omonim al lui Stephen King, dar remarcabil pusa in scena și cu un efect asupra privitorilor care a rezistat deceniilor In acest clasic al genului horror (desi, poate, mai corecta ar fi clasificarea ca thriller cu elemente horror),…

- Deputatul PNL de Maramureș, Florin-Alexandru Alexe, a fost desemnat in funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale. ”In urma susținerii primite din partea Grupului parlamentar al PNL, am fost desemnat sa ocup funcția de vicepreședinte al…

- Intenția SUA de a combate și inhiba țarile in curs de dezvoltare, sub pretextul drepturilor omului, este sortita eșecului, a declarat reprezentantul adjunct al Chinei la ONU, Ambasadorul Dai Bing, in cadrul celui de-al III-lea Comitet al Adunarii Generale a ONU, in prezența Inaltului comisar al Națiunilor…

- Premiul Nobel pentru Pace 2023 este decernat luptatoarei iraniene pentru drepturile omului Narges Mohammadi. ”Dați acest premiu femeilor iraniene”, a pledat Per Olav Ødegard, editorialist la ziarul norvegian VG. Numele jurnalistei Narges Mohammadi, militanta iraniana pentru respectarea drepturilor omului,…

- In timpul desfașurarii Jocurilor Asiatice de la Hangzhou, China Global Television Network (CGTN) a transmis documentarul „Hangzhou, from the past into the future”, in care se urmarește evoluția istorica, expansiunea orașului, cat dezvoltarea ecologica a acestuia. Articol realizat de Radio China Internațional…