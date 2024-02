Stiri pe aceeasi tema

- China Media Group (CMG) a organizat, joi, o conferința de presa in care s-au facut mai multe anunțuri referitoare la Gala Sarbatorii Primaverii 2024. Cu acest prilej s-a prezentat programul spectacolului și inovațiile tehnologice care vor fi folosite in transmisia evenimentului. Au fost lansate simultan…

- Intr-o epoca dominata de televizoare, indiferent daca sunt tv sony sau tv lg, pe care se difuzeaza aceleași emisiuni de știri și media digitala, a ramane informat a devenit o norma societala. Știrile servesc ca un instrument puternic pentru diseminarea informațiilor, modelarea opiniei publice și stimularea…

- Cozonacul este desertul-vedeta din meniul de Craciun Studiu Colliers In casele romanilor și bulgarilor, dulciurile sunt un element esențial al sarbatorilor, subliniaza Colliers in cel mai recent raport „Festive Season in CEE”, la care au participat respondenți din Romania, Bulgaria, Republica Ceha,…

- Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Keesing Media Group B.V. intenționeaza sa preia Infopress Group S.A. și, indirect, IPG Technic S.R.L.. Keesing creeaza și publica puzzle-uri in format tiparit, online și in aplicații mobile și produce reviste de puzzle sub mai multe branduri. Grupul…

- Adaptare dupa o legenda medievala, filmul atinge probleme fundamentale precum pacatul, sacrificiul, credința, oferind in final o reconciliere a omului cu divinitatea ce pare la un moment dat improbabila Plin de simboluri, dar si de incarcatura psihologica (precum majoritatea filmelor lui Bergman), The…

- Vacanța de sarbatori se apropie cu pași repezi, iar de la an la an, romanii sunt in cautarea locațiilor și cazarilor cat mai spectaculoase, in care sa-și petreaca momente de relaxare și liniște in familie. Conform unui studiu realizat de OLX, cea mai mare platforma de anunțuri generaliste din țara,…

- B1.ro Angajatorii incearca tot mai mult sa ii indemne pe angajați sa se intoarca la birou, insa cei mai mulți dintre aceștia prefera munca la distanța. Lucratorii cauta continuu metode prin care pot sa calatoreasca și sa munceasca in același timp. Un ghid online de informații cu privire la vizele de…

- Sondaj Binance – Sondajul a relevat și ca 36% din utilizatorii Binance iși propun sa obțina securitate financiara și independența – Taxele ridicate și timpii lungi de tranzacționare au fost identificate drept provocari cheie in sistemele financiare tradiționale și au determinat utilizatorii sa prefere…