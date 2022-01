La 1 februarie, incepe relaxarea in Republica Filipine. Dupa o perioada de restriște, impusa de pandemie, autoritațile de aici anunța ca țara, aflata in Asia de Sud-Est, cu deschidere la Oceanul Pacific, se deschide pentru toți turiștii straini dornici de stat la plaja, la soare. Cei care vor sa ajunga in vacanțe in Filipine, trebuie sa prezinte la intrarea in țara un certificat COVID și un test negativ la COVID, efectuat in ultimele 48 de ore. In felul acesta, nu se sta in carantina. Totuși, autoritațile, care spera sa se ajunga la un numar insemnat de vizitatori, precizeaza ca turiștii, in primele…