Filipine: Trei morţi şi circa 25.000 de persoane evacuate din cauza ploilor musonice Trei persoane si-au pierdut viata, iar alte cinci au fost ranite in urma unor accidente provocate in Filipine de ploile torentiale musonice si de vantul puternic, au anuntat autoritatile duminica, relateaza AFP.



Aproximativ 25.000 de persoane au fost, de asemenea, stramutate in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren produse dupa ploi torentiale care au cazut continuu incepand de saptamana trecuta, a declarat agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor.



O femeie in varsta de 39 de ani a murit vineri in orasul Bagiuo din nordul tarii dupa ce un copac s-a prabusit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

