- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte urmeaza sa fie testat pentru COVID-19 dupa expunerea la pacienti infectati cu coronavirus, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, in contextul in care mai multi oficiali guvernamentali au inceput sa intre in carantina, potrivit DPA. Desi nu avea simptome, Duterte…

- NATO a anuntat luni un prim caz de infectare cu coronavirus in randul personalului sau de la sediul din Bruxelles, transmit dpa si EFE. Angajatul se afla acum in autoizolare la domiciliu. El a acuzat febra si o stare generala proasta dupa ce a revenit dintr-o vacanta in nordul Italiei. Toti colegii…

- Cazul unui cațel din Hong Kong contaminat cu COVID-19 demonstreaza ca temutul coronavirus e posibil sa se transmita de la om la animal. Patrupedul din rasa Pomeranian a fost testat de mai multe ori și, inclusiv astazi, a rezultat ca e purtator al virusului.

- Miercuri seara s-a confirmat primul caz de coronavirus din Romania. Este vorba despre un barbat de 25 de ani din Gorj, care a stat in preajma unui italian contaminat și sosit in Romania in urma cu doar cateva zile. Alte 30 de persoane din Gorj au fost analizate, iar acum au sosit primele rezultate.

- S-a confirmat primul caz de coronavirus din Romania! Este vorba despre o persoana din Gorj, care a intrat in contact cu cetațeanul italian.Cel mai probabil, gorjeanul va fi plasat in carantina și i se va face și lui traseul epidemiologic, pentru a vedea cu cine a intrat in contact. Citește…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Nelu Tataru a declarat ca toate cele 13 persoane de la Gorj nu au coronavirus și mai sunt in lucru 19 teste. De asemenea, astazi s-a emis ordinul de carantina care specifica faptul ca toate persoanele care vin din China și Italia vor fi puse 14 zile in carantina…

- Diamond Princess a fost plasata in carantina pentru doua saptamani pe 3 februarie, cand a ajuns in Yokohama, dupa ce un barbat care debarcase in Hong Kong a fost diagnosticat cu coronavirus. La bordul navei sunt și 17 romani, doi turiști și 15 angajați.

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte intentioneaza sa dea dispozitie ca o notificare privind incheierea acordului privind fortele vizitatoare sa fie trimisa la Washington, a declarat vineri purtatorul sau de cuvant, relateaza DPA. Purtatorul de cuvant al presedintelui Salvador Panelo…