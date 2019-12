Filipine - Bilanţul deceselor cutremurului de duminică a crescut la nouă; numeroase replici s-au produs în sudul ţării O noua serie de cutremure au zguduit miercuri sudul statului Filipine, iar bilantul deceselor raportate in urma seismului cu magnitudinea 6,9 produs in weekendul trecut a crescut la noua, au precizat autoritatile locale, potrivit DPA. Institutul de Vulcanologie si Seismologie din Filipine (Phivolcs) a inregistrat peste 780 de replici in urma cutremurului de duminica produs in apropiere de orasul Matanao, in provincia Davao del Sur, situata la o distanta de 987 de kilometri sud de Manila. Replica cu cea mai mare intensitate s-a produs miercuri, aproximativ la ora locala 04:00 (20:00 GMT, marti),… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

