Filarmonica Pitești îi sprijină cu instrumente, pe elevii Liceului ”Lipatti” Filarmonica Pitești a dat in folosința gratuita Liceului de Arte Dinu “Lipatti” din Pitești trei instrumente muzicale! Vorbim despre doua trompete și un corn, instrumentele urmand a fi folosite pe un intreg ciclu liceal 9-12. Instrumenele se aflau in magazia instituției, acestea nefiind folosite de mult timp de catre colegii din orchestra. Este pentru prima data cand instituția noastra deschide o astfel de colaborare, una prin care sprijina elevii ce au nevoie de instrumente. “Ma bucura foarte mult faptul ca acest lucru a fost posibil. Mai ales ca este pentru prima data in istoria instituției… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

