Filarmonica Banatul va susține un concert special in data de 29 octombrie, in memoria violonistului Gabriel Popa, care a trecut in neființa in cursul zilei de ieri. Acesta era internat la Terapie Intensiva, intubat, dupa ce fusese diagnosticat cu COVID-19. „Ieri a plecat dintre noi violonistul Gabriel Popa, lasand in urma un model de virtuozitate […] Articolul Filarmonica Banatul susține un recital special in memoria violonistului Gabriel Popa, care a murit dupa ce a fost infectat cu COVID-19 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .