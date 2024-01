Stiri pe aceeasi tema

- „Ieri aplaudati, astazi expulzati!”: circa o suta de medici cu diplome obtinute in strainatate, dar practicieni in Franta uneori de ani de zile, au manifestat joi in fata Ministerului Sanatatii de la Paris in fata riscului unei „disponibilizari masive”, pentru ca statutul lor administrativ, precar,…

- Sumayla, fiica Ronei Hartner, sufera cumplit dupa moartea mamei, potrivit Click!. Tanara a implinit recent 16 ani și acum are de luat o decizie foarte grea: ramane cu tatal ei, artistul Rocco Sedano, in Franța, sau pleaca definitiv la rudele mamei sale, in Canada.

- Potrivit comunicatului de presa al MAE, cetatenii romani se pot informa in timp real in legatura cu situatia meteorologica accesand pagina de internet www.meteofrance.com .Ministerul Afacerilor Externe mai informeaza ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului…

- Tragedia de la Ferma Dacilor a indurerat o tara intreaga. Opt suflete s au stins intr o clipa, lasand familiile indoliate. Baiatul care a fost salvat de mama sa din flacarile uriase si a pierdut in incendiu tatal, fratele mai mic si fratele geaman. Adolescentul a transmis un mesaj impresionant pe pagina…

- Mahsa Amini, tanara iraniana care a murit in custodia poliției moravurilor care o reținuse sub acuzația ca nu purta in mod corespunzator valul islamic, a primit postum premiul pentru drepturile omului. Parinții și fratele ei au fost insa impiedicați de autoritațile iraniene sa calatoreasca in Franța…

- Prajitura Pavlova este un desert delicios cu bezea și frișca și a fost creat in onoarea faimoasei balerine ruse Anna Pavlova, care a fost adorata și admirata de oameni in intreaga lume.Compoziția pavlovei este simpla: o bezea crocanta la exterior și moale in interior, acoperita cu frișca batuta și fructe…

- Rinda, sora Ronei Hartner, a povestit despre ultimele clipe de viața ale regretatei artiste. Fiica ei, in varsta de 15 ani, iși dorește sa ramana in Franța, iar familia va avea grija de ea.Pe 23 noiembrie, Rona Hartner s-a stins din viața la varsta de 50 de ani, intr-un spital din Franța. Artista a…

- Mihai Onila, solistul care și-a pierdut unica fiica, pe Ioana Emily Hope, la scurt timp dupa ce fusese diagnosticata cu cancer la creier, ne-a vorbit, in exlusivitate pentru Playtech Știri, despre legatura lor paranormala, de dincolo de lumi. Iata ce i-a comunicat Ioanei, la ultima lor intalnire, la…