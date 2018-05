Fiica lui Obama s-a anturat cu cea mai cool rapperita a momentului, Cardi B

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump a scris pe Twitter ca ”un atac militar asupra Siriei ar putea avea loc foarte curand sau deloc foarte curand”. ”Nu am spus niciodata cand ar putea avea loc un atac asupra Siriei. Ar putea avea loc foarte curand sau deloc foarte curand! In orice caz, Statele Unite, in timpul…

- Potrivit procurorilor din Timisoara, Oana Net, care si-a ucis fetita in varsta de patru ani, in urma cu doua saptamani, a fost transferata, luni, la Bucuresti, sub escorta. Femeia va fi supusa unei expertize psihiatrice, care va fi facuta de catre specialistii Institutului de Medicina Legala "Mina…

- Educatoarea din Timisoara care si-a ucis fiica in varsta de patru ani prin inecare a primit, joi, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, emis de judecatorii Tribunalului Timis. "Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus la data de 15 martie punerea…

- Oana Neț este acuzata ca și-a ucis cu cruzime fiica de patru ani. Femeia nu se mai intelegea cu soțul și a ucis-o pe micuța in momentul in care acesta era la serviciu. Miercuri, ea a fost reținuta pentru 24 de ore, iar joi a fost scoasa din arest și dusa din nou la parchet pentru audieri. La…

- Un barbat de 61 de ani din Vaslui a fost arestat vineri, 23 februarie, de judecatorii Tribunalului Vaslui sub acuzatia de trafic de droguri de risc si introducerea in tara de droguri de risc. Dupa gratii a ajuns si fiica acestuia in varsta de 37 de ani.

- Rita Mureșan, in vacanța cu iubitul și fiica ei Gloria. Vedeta a recunoscut ca momentele pterecute alaturi de cei dragi au fost extrem de importante pentru ea. ”Am gandit ca și cand ar fi ultima oara cand am plecat cu cea mica intr-o vacanta. Am plecat toți trei ca o familie: mama, tata si fiica. Gloria…

- Rita Muresan a fost recent intr-o vacanta cu fiica cea mica si fostul sot. Intr-un interviu acordat lui Mihai Morar, ea a declarat faptul ca vacanta respectiva a insemnat mult pentru ea si familia ei.