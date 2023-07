Stiri pe aceeasi tema

- Avem prima reacție a Xoniei, dupa ce in aceasta dimineața artista a fost oprita de oamenii legi pe strazile Capitalei! In urma verificarilor s-a constantat ca interpreta avea o concentrație de 0,03 g/l alcool pur in sange, dar consumase și substanțe interzise. Ce a transmis cantareața, in exclusivitate…

- Avem dovada clara a faptului ca Mihai Margineanu invarte banii exact așa cum iși dorește el. Ei bine, spunem asta pentru ca paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins pe acesta in ipostaze cu adevarat rare. Iata cum a fost filmat cantarețul…

- Mirel Radoi este un tata atent cu fiica lui, iar asta nu o spunem noi, cu imaginile surprinse de curand de paparazzii Spynews.ro. sunt graitoare. Avem dovada ca fostul antrenor de la CSU Craiova este un parinte atent, iar dorința micuței este „porunca” pentru Mirel Radoi.

- Oana Roman și Marius Elisei au revenit la sentimente mai bune dupa desparțire. Fiica lui Petre Roman nu ia in calcul o impacare momentan, insa nu știe ce se va intampla pe viitor.La inceputul acestui an, Oana Roman și Marius Elisei anunțau ca se despart definitiv. Cei doi și-au aruncat cuvintele grele…

- Dupa ce au vazut imaginile cu comentariile de la task-ul recent unde cuplurile au primit intrebari, Mihai și Htice s-au aratat deranjt. Imaginile cu reacțiile lor au fost difuzate in emisia de Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 9 mai 2023.

- Smiley și Gina Pistol au anunțat ca se casatoresc dupa 6 ani și jumatate de relație. Artistul și fosta prezentatoare de la Antena 1 au povestit cum a avut loc cererea in casatorie. Cererea in casatorie a avut loc pe 22 decembrie 2021, cand fiica lor avea doar cateva luni. Gina Pistol nu s-a așteptat…

- Deea Maxer a avut prima reacție, dupa ce fostul ei soț, Dinu Maxer, a recunoscut ca are o noua iubita la doar cateva saptamani de la divorț. S-au afișat impreuna recent.Nu a trecut nici macar o luna de la divorțul de mama copiilor lui, caci Dinu Maxer a anunțat ca este implicat intr-o noua relație.…

- Ionuț Iftimoaie spune ca, in ciuda tuturor celor traite in competiție, nu are niciun regret. „Nu regret nimic. La nivel emoțional, faptul ca uneori la o doza de nesimțire ajungi sa treci peste anumite situații, dar cand ești sufletist și iți pasa…Cand incerci sa ii impaci pe unii ii superi pe ceilalți.…