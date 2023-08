Trafic de droguri in Craiova. Un tanar vindea cannabis in oras

Politia Romana informeaza ca, in municipiul Craiova, un tanar de 29 de ani ar fi pus in vanzare peste 600 de grame de cannabis pentru suma de 16.400 de lei. Conform cercetarilor anchetatorilor, tanarul ar fi comercializat in mod repetat droguri. Tanarul a fost retinut pentru… [citeste mai departe]