- Darya Dugina, fiica lui Alexander Dugin, „Ghidul spiritual a lui Putin”, a murit dupa ce masina in care se afla a explodat, potrivit BBC . Filosoful si nationalistul rus – despre care se spune ca este un arhitect al razboiului din Ucraina si este supranumit „Rasputinul lui Putin” – a schimbat masinile…

- Daria Dughina, in varsta de 30 de ani, se indrepta sambata seara spre casa in timp ce mașina sa a sarit in aer, relateaza presa rusa, citata de BBC . Se crede ca tatal ei, filozoful rus Alexander Dughin, cunoscut drept „creierul lui Putin”, era de fapt ținta atacului. Dughin și fiica sa trebuiau sa…

- Un autoturism Toyota Land Cruiser Prado a explodat in apropiere de satul Bolshiye Vyazemy din regiunea Moscova, iar in urma exploziei șoferul a murit, informeaza agenția rusa TASS, citand agențiile de aplicare a legii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Politica agresiva a NATO fața de Rusia a provocat o situație tensionata in Europa, a declarat joi purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, comentand declarațiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit caruia acțiunile Rusiei in Ucraina reprezinta un atac la adresa…

- Rusia a redus aprovizionarea cu gaze prin conducta Nord Stream 1, o ruta cheie care alimenteaza Europa cu gaze rusesti, la doar o cincime din capacitatea sa, invocand probleme tehnice cu turbinele pentru gaze furnizate de Siemens Energy. Prima turbina, aflata in centrul unui impas energetic cu Occidentul,…

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Thomas Bach, presedintele Comitetului Olimpic International, a facut duminica o vizita la Kiev și s-a intalnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi au vorbit despre impactul pe care razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina in urma cu peste patru luni l-a avut asupra sportivilor…