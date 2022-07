Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca este fiica lui Adrian Minune, Adriana Simionescu a fost, in trecut, victima bullying-ului. Ce a marturisit despre perioada in care a fost pusa la zid chiar și de colegii de clasa, dar și de ce.

- S-a aflat cum a reușit Adrian Minune sa aiba o familie atat de frumoasa, sa fie atat puternic, un om intreg, cu familie, cu o cariera frumoasa. Totul succesul s-ar datora femeii de langa el. Secretul lui Cati, soția lui Adi Minune, a fost dezvaluit de fiica ei. Adriana. Adriana Simionescu, fiica lui…

- Cum se ințelege Adriana Simionescu, fiica lui Adrian Minune, cu viitorul ei soț. Adrian Minune are o familie extrem de frumoasa cu care se mandrește peste tot, iar fiica lui cea mica, Adriana, urmeaza sa se casatoreasca. Aceasta a vorbit deschis și a dat din casa detalii despre relația pe care o cu…

- Adriana Simionescu este fiica cea mica a lui Adrian Minune, iar recent, aceasta a fost ceruta in casatorie, urmand ca in curand sa faca pasul cel mare. Tanara a dezvaluit care a fost reacția tatalui ei, atunci cand a aflat planurile sale, pe plan personal.„Relația mea cu tata e una speciala, pentru…

- Adriana Simionescu, fiica cea mica a lui Adrian Minune, se pregatește sa se casatoreasca, insa tanara vrea sa devina și mama cat de curand. La Acces Direct, ea a povestit și cum s-a cunoscut cu partenerul sau de viața mai mare cu cinci ani decat ea.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Simionescu a oferit o prima reacție, dupa ce a fost criticata de fani pentru ca nu este de acord cu ideea de divorț. Ce a marturisit fiica cea mica a lui Adrian Minune și de ce a fost pusa la zid de urmatorii de pe rețelele de socializare..

- La Novoselivka, un sat aflat la 10 kilometri de Cernihiv, oraș atacat constant de forțele ruse, o mama indurerata a descris scene de coșmar. Femeia a povestit, pentru BBC , ca și-a vazut fiica, in varsta de 39 de ani, ramasa fara un picior, dupa un bombardament. Satul din nordul Cernihivului a fost…

- Aproximativ 130 de oameni din Iahidne, sat aflat la periferia Cernihivului, s-au adapostit, de pe 5 martie și pana pe 2 aprilie, in subsolul școlii. Au dormit in picioare, abia au mancat și și-au facut nevoile in galeți. In luna petrecuta in subsol, 12 dintre ei și-au pierdut viața, relateaza BBC .…