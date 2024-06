Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ioana Grama a marturisit faptul ca nu ii ascunde nimic fiicei sale și este sincera cu ea. Iata ce i-a spus influencerița micuței sale despre relația pe care o are cu Alex Tagurean, dar și ce declarații importante a facut pentru emisiune!

- Sanziana Negru s-a trezit intr-o situație neplacuta in aceasta zi. In timp ce mergea pe autostrada, unul dintre cauciucuri s-a desumflat și a fost nevoita sa se opreasca. Le-a aratat fanilor ei din mediul online situația in care se afla, menționand ca l-a chemat in ajutor pe iubitul ei, Ștefan Floroaica.

- Sanzianei Negru ii merge bine pe toate planurile și traiește cea mai frumoasa perioada. In ceea ce privește viața sentimentala are o relație frumoasa cu actorul Ștefan Floroaica, dar nici pe plan profesional nu e deloc rau. Dupa participarea la America Express, Sanziana Negru a dat lovitura și in afaceri,…

- Sanziana Negru spune ca s-a gandit deja la varianta in care poate nu va mai fi atat de prezenta in mediul online. Influencerița a povestit ca și-a gasit alte preocupari și ca de cateva luni, se dedica afacerii pe care a deschis-o impreuna cu cațiva prieteni.

- Mihai Mitoșeru, detalii picante despre relația cu Oana Zavoranu. De ce s-au desparțit Continue reading Mihai Mitoșeru, detalii picante despre relația cu Oana Zavoranu. De ce s-au desparțit at Tabu.

- Romanița Iovan și Irinel Columbeanu au avut o relație romantica in tinerețe. Irinel Columbeanu s-a indragostit de ea la prima vedere și a incercat sa o cucereasca folosind metodele sale caracteristice.

- Prezenta in aceasta dimineața in platoul Star Matinal, Alina Pușcaș a dezvaluit ca se va muta in casa noua alaturi de soțul ei, medicul Mihai Stoenescu, și de cei trei copii ai lor. Dupa aproape trei ani, timp in care s-au ocupat de construcție, prezentatoarea de la Te cunosc de undeva se va muta, in…

- Larisa Udila se poate considera o femeie implinita. Are o familie ideala alaturi de Alexandru Ogica și micuțul Milan, precum și o cariera ideala. Influencerița este o mama dedicata și mereu iși pune copilul pe primul loc, motiv pentru care il ia in vacanțe, in cele mai exclusiviste locații din lume.