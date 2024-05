Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta pentru Radu Mazare! Fostul primar al Constanței a fost eliberat dupa cinci ani de arest. Soția sa, Roxana Mazare a oferit mai multe detalii despre perioada dificila prin care a trecut singura!

- Giuliei Anghelescu și Vlad Huidu o sarbatoresc pe fiica lor, Antonia. Adolescenta implinește 12 ani, iar parinții i-au organizat o petrecere in aer liber. Pe rețelele de socializare, artista a publicat un mesaj emoționant cu aceasta ocazie.

- Inca din copilarie, Mihai Stoica a avut o relație stransa cu fiica lui, Teodora, iar lucrurile stau la fel și in prezent. Tanara iși aduce aminte cu drag de vacanțele petrecute alaturi de familie, vacanțe in care plecau la indemnul parintelui ei, care iși dorea ca fiica sa descopere cat mai multe locuri…

- 27 Martie 2024 27 Martie este o zi de importanța capitala in faurirea destinului Romaniei. 27 Martie 1918 a insemnat piatra de temelie pe care s-a construit statul național și intregit al romanilor. Asta a fost pe 27 Martie 1918, dar astazi, 27 Martie 2024, la 106 ani distanța autoritațile romane nu…

- Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un a fost numita sambata „hyangdo” in presa de stat de la Phenian, un termen folosit doar pentru liderii țarii și succesorii lor, relateaza AFP, citata de Agerpres. In acest context, Ministerul Unificarii din Coreea de Sud a afirmat luni ca aceasta a fost aleasa…

- Dupa ce, la finalul lunii februarie, surse din apropierea familiei lui Traian Basescu afirmau ca fiica cea mare a fostului președinte ar avea probleme de sanatate, aceasta a rupt tacerea. S-a aflat ce se intampla cu Ioana Basescu, dupa ce s-a zvonit ca ar fi grav bolnava. Prima declarație facuta de…

- Procuratura Generala din Munchen a inițiat extradarea din Germania a fostului primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru corupție. Acesta a fugit in Germania in noiembrie 2023.

- Fostul mare afacerist Irinel Columbeanu (66 de ani), care, in prezent, traiește singur intr-o camera de la azilul de batrani din Ghermanești, ține legatura cu fiica sa, Irina (17 ani), stabilita, cu mama sa, in SUA. Intr-o discuție cu adolescenta, i-a zis ca și-ar dori sa ajunga in America.