Smiley și Gina Pistol au avut prima apariție publica in calitate de soț și soție, chiar in urma cu cateva momente. Inainte de a intra in locația de vis unde urmeaza sa petreaca pana in zorii zilei alaturi de invitații lor, cei doi au facut primele declarații despre unul dintre cele mai fericite evenimente din viața lor, și anume casatoria. Cu toate acestea, fiica prezentatoarei TV și a cabaretului a fost in centrul atenției. Micuța Josephine a facut cațiva pași de balet pe ringul de dans.