- Grupul farmaceutic american Pfizer urmeaza sa concedieze 15% din personalul centrului sau de distributie de la Zaventem (Belgia), urmand ca o parte din activitatile acestui centru sa fie delocalizate in Romania, informeaza cotidianul La Libre Belgique.

- Premierul Florin Cițu a anunțat, marți, pe Facebook, ca Romania a solicitat Comisiei Europene inca opt milioane de doze de vaccin produs de Pfizer, informeaza Digi 24.Aceste opt milioane de doze fac parte din cantitatea de 200 de milioane de vaccinuri negociate suplimentar la nivel european, susține…

- Elena Basescu tace și face! Pentru fiica fostului președinte nimic nu este imposibil. Cand vine vorba de ”greutați”, focoasa bruneta e cap de lista! Stai sa vezi imaginile de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei deține unul dintre cele mai vechi automobile existente in Romania: F. N. Herstal, fabricat in anul 1900, in Belgia. Produs la Fabrique Nationale d`Armes de Guerre, a fost primul vehicul inmatriculat in București, la inceputul secolului trecut.

- Coordonatorul Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița, a spus, duminica seara, ca intarzierea urmatoarei tranșe de vaccin a fost cauzata de o problema de organizare și soft a companiei Pfizer. Pfizer a anunțat Romania ca…