Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din China a trait socul vietii sale cand a descoperit, in ziua nuntii fiului sau, ca nora ei este, de fapt, fiica pe care o pierduse in urma cu ani de zile. Evenimentul s-a petrecut pe 31 martie, in Suzhou, provincia chineza Jiangsu, relateaza NYPost , citand Oriental Daily. Mama ginerelui…

- Gina Pistol și Smiley traiesc de ani de zile o frumoasa poveste de iubire, dar acum, de cand a venit fiica lor pe lume, sunt in culmea fericirii. Au devenit parinți, viața li s-a schimbat. Nu se mai feresc nici sa mai apara in fața camerelor impreuna, așa ca acum au surprins cu o imagine de peste 100.000…

- Gabi Lunca s-a stins din viața vineri seara, la varsta de 82 de ani, lasand in urma multa durere și regrete. Acum, la doua zile distanța de plecarea ei din aceasta lume, Rebeca Onoriu, fiica sa cea mica, a facut un gest de-a dreptul emoționant in amintirea celebrei sale mame.

- Gabi Lunca s-a stins din viața, vineri seara, la Spitalul Județean de Urgența Ilfov.Artista a confirmata cu COVID-19 pe 8 martie. Starea sa fiind una buna, a fost externata de medici, dar dupa cateva zile starea s-a inrautațit și a fost internata la Terapie Intensiva.Fiica artistei a transmis un mesaj…

- Scoborat primavaratec pe pamantul Botoșanilor, Teodor Valenciuc implinește, pe 1 martie, 91 de ani. Domol, cu un zambet reținut cat sa faca din el un mucalit aproape sobru, visator de cand se știe și scotocitor culoare, Teodor Valenciuc ne invața ca varsta nu se numara in ani, ci in povești traite.

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV. Mereu cu zambetul pe buze, vedeta emana energie și buna dispoziție celor din jur. Atunci cand vine vorba despre viața personala și fiica ei, Teo este discreta, insa acum, aceasta a vorbit despre relația cu Maia, in varsta de 17 ani.…

- Este zi mare, astazi, pentru Oana Roman. Vedeta o sarbatorește pe micuța ei, Isa, care a implinit 7 ani. Oana Roman i-a facut și o surpriza pe masura micuței, pentru a se bucura așa cum se cuvine de aniversare sa.

- Pe langa faptul ca se numara in topul celor mai apreciate prezențe din cadrul show-ului culinar ”Chefi la cuțite”, Sorin Bontea are o relație speciala cu mama sa! Ce-l intreaba cea care i-a dat viața zi de zi pe celebrul jurat? Le-a spus totul fanilor sai!