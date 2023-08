Stiri pe aceeasi tema

- Un incident șocant a avut loc pe strazile din București, desprins parca dintr-un film de acțiune. Un șofer, care se ocupa de ride-sharing a plimbat un barbat pe capota mașinii aproximativ doi kilometri. Aceasta situație incredibila a fost urmata de un apel la numarul de urgența 112 pentru a cere ajutor.…

- Andreea Marin este implicata in mai multe proiece, multe dintre acestea nefiind in legatura cu televiziunea. Cu toate astea, atunci cand timpul ii permite, vedeta mai accepta aparițiile televizate in diverse emisiuni. De data aceasta, fosta soție a lui Ștefan Banica Jr. vine cu o surpriza pentru fani.Andreea…

- Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe la slujba de inmormantare a Parintelui Asistent Dr. Atanasie–Tanasache Costea, care a pierit in urma unui accident rutier. „Am aflat cu multa durere de trecerea din aceasta viața, in urma unui tragic accident rutier, in ziua de marți, 11 iulie 2023,…

- Dintre cele aproape 1.000 de centre de batrani controlate luni și marți la nivel național, autoritațile au inchis un procent de 1%. Niciun centru din Ilfov nu a fost inchis, arata datele trimise de Ministerul Muncii, marți seara, 11 iulie, la solicitarea Libertatea.Concret, Agenția Naționala pentru…

- FOTO: Blajeanul Tudor Iuga, campion național la beach volei, speranțe | Victorie pentru Antonio Dancu, intr-o finala cu CS Ocna Mureș Blajeanul Tudor Iuga a devenit campion național la beach volei, speranțe, competiție disputata la Arad, care a reunit 9 echipe la masculin și alte 12 la feminin. Voleibalistul…

- O intalnire interactiva a avut loc intre experții DGASPC Arad, ai Primariei Orașului Pecica cu grupul ținta al proiectului Creșterea incluziunii și abilitarii romilor in Orașul Pecica – CZ Pecica format din persoane de etnie roma din comunitatea locala. Tema intalnirii a avut scopul de a preveni și…

- Romania are șanse sa fie inclusa in programul Visa Waiver in mandatul actualului ambasador american la București. Anunțul a fost facut chiar de Kathleen Kavalec, intr-un interviul acordat in exclusivitate colegei noastre Ramona Avramescu.

- Dupa ce, la finalul anului trecut, a fost anunțata deblocarea a 90.000 de posturi vacante din aparatul de stat, luna mai a venit cu vestea inghețarii angajarilor in instituțiile publice, pana la sfarșitul anului. Luna aprilie pare, astfel, sa fi fost ultima in care numarul de joburi noi scoase in piața…