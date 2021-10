Stiri pe aceeasi tema

- Este petrecere mare in familia Cleopatrei Stratan și asta pentru ca ea implinește astazi frumoasa varsta de 19 ani. Cu aceasta ocazie, deși, cel mai probabil, a fost și primul care i-a facut o urare fața in fața, Edward Sanda nu s-a putut abține și i-a transmis și un mesaj public tinerei sale soții.

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea sarbatoresc 3 ani de la casatoria religioasa. Cu aceasta ocazie, blondina a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, care ii este adresat soțului ei.

- Betty Salam a postat un mesaj emoționant in memoria mamei sale, Fanica. Soția lui Florin Salam s-a stins din viața pe 12 aprilie 2009, iar pe 11 septembrie ar fi implinit varsta de 39 de ani. Mama lui Betty Salam se infectase cu virusul hepatitei C, iar ciroza o macina pe interior. Acesta avea nevoie…

- Jurnalista Natalia Morari, aflata in centrul unui scandal, dupa dezvaluirile legate de legatura sa cu omul de afaceri Veaceslav Platon, a venit cu un nou comentariu pe rețelele de socializare. Moderatoarea și-a exprimat regretul ca nu a fost dezvaluirea despre legatura sa cu omul de afaceri mai devreme.…

- Anamaria Prodan este o mama extrem de fericita și implinta. Vedeta se mandrește cu familia ei și publica des imagini cu cei patru copii, mai ales cu fiul cel mic care a implinit frumoasa varsta de 13 ani.

- Paul Ciprian Surugiu, celebru sub numele de scena Fuego, implinește pe 23 august 45 de ani. Nascut in 1976, la Turda, Fuego este unul dintre cei mai indragiți cantareți de muzica ușoara. Intr-un mesaj transmis admiratorilor, artistul le-a mulțumit ... The post Fuego implinește 45 de ani. Ce mesaj emoționant…

- Astazi este o zi importanta și pentru Fuego, iar acest lucru datorita faptului ca indragitul cantareț iși sarbatorește ziua de naștere. Artistul a publicat recent un mesaj emoționant pe rețelele de socializare cu aceasta ocazie.

- Astazi este o zi foarte importanta pentru Lili Sandu și Silviu Țolu, partenerul sau de viața, asta deoarece fiul lor implinește varsta de un an. Vedeta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare insoțit de mai multe poze cu micuțul Thomas.