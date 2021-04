Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații, suma crește la 40 de lei/ inoculare, fața de 30 de lei cat fusese stabilit initial. Acest tarif cuprinde consultatia medicala realizata de medicul de familie, administrarea serului, precum si monitorizarea si raportarea reactiilor adverse postvaccinare.…

- Campania de informare privind vaccinarea anti-COVID Foto: Arhiva/ facebook.com/Spitalul.Universitar.Urgenta.Militar.Central Campania de informare privind vaccinarea anti-COVID va fi adaptata fiecarui sector vizat de masurile de relaxare, informeaza guvernul, într-un comunicat transmis…

- Guvernul a aprobat, miercuri, modificarea OUG 3/2021, astfel incat suma pe care medicii de familie implicati in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 a fost majorata de la 30 de lei pe serviciu la 40 de lei pe inoculare. "Guvernul a aprobat astazi modificari la Ordonanta de Urgenta…

- "Astazi m-am intalnit cu reprezentanții turismului și HoReCa, dar și cu ONG-urile pentru pacienți. Avem nevoie de o campanie de informare corecta despre vaccinare pentru ca sunt foarte multe informații care submineaza efortul campaniei de vaccinare. Am luat decizia de a elimina numarul de persoane care…

- A zecea tranșa de vaccinuri Pfizer, cea mai mare de pâna acum, va ajunge la Cluj azi, 22 februarie, cu peste 200.000 de doze. Dozele de vaccin Pfizer împotriva COVID-19, 201.240 la numar, sunt livrate pe cale aeriana, ajungând…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat, marți, intr-o conferința de presa ca imunitatea dupa oricare dintre cele trei vaccinuri existente dureaza aproape un an de zile. „Avem date disponibile la opt luni care arata cat se poate de bine. Raspunsul imun se pastreaza, ceea…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de luni doua proiecte de acte normative, printre care si o ordonanta de urgenta care modifica si completeaza OUG 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri…

- „Daca mergem bine cu vaccinarea, cred ca in vara acestui an catre toamna o sa incepem sa vedem o incepere a normalizarii vieții noastre. In speranța ca nu apare o tulpina care nu raspunde la vaccin”, a declarat Raed Arafat joi seara, la „Marius Tuca Show”.Șeful DSU spune ca scaderea noilor infectari…