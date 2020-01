Stiri pe aceeasi tema

- Datoria globala va atinge in urmatoarele luni un nou record istoric de peste 257.000 de miliarde de dolari, potrivit estimarilor publicate luni de Institute of International Finance (IIF), care nu anticipeaza vreun semn de scadere, transmite Reuters.

- Gigantul producator de petrol saudit Aramco a exercitat o optiune de vanzare de actiuni de 450 de milioane de titluri, iar oferta publica initiala a atins un nivel record de 29,4 miliarde de dolari, relateaza CNBC, potrivit news.ro.In decembrie anul trecut, Aramco a atras initial o suma record…

- Aramco a anuntat duminica ca in urma Ofertei Publice Initiale (IPO) a obtinut o suma record - 29,4 miliarde dolari - o cifra mai ridicata decat anuntase initial, dupa ce gigantul petrolier din Arabia Saudita a folosit optiunea "greenshoe" (modalitate prin care o companie poate majora numarul de actiuni…

- Selectionata de fotbal a Tarii Galilor este ultima echipa calificata la EURO 2020 din preliminariile continentale, dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 2-0, marti seara, pe teren propriu, in Grupa E.Cele 20 de echipe calificate la EURO 2020 din preliminarii sunt Anglia, Cehia, Ucraina, Portugalia,…

- Datoria globala se afla pe traiectorie pentru atingerea unui nivel record de peste 255.000 de miliarde de dolari la sfarșitul anului, a estimat vineri Institute of International Finance (IIF), echivalentul a circa 32.500 de dolari pentru fiecare din cei 7,7 miliarde de locuitori ai planetei, potrivit…

- ​Pe platforma Alibaba s-au vandut produse de 38,4 miliarde dolari de Singles Day - Ziua Celibatarilor - cea mai mare "sarbatoare" de shopping, organizata din 2011 in China. In doar 68 de secunde s-a vandut de un miliard de dolari, iar valoarea de anul trecut a fost depașita in 16 ore și jumatate. Fața…

- China si Franta au semnat contracte comerciale in valoare totala de 15 miliarde de dolari si si-au reafirmat sprijinul pentru Acordul ”ireversibil” de la Paris referitor la schimbarile climatice, in timpul unei vizite la Beijing a presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite Reuters.

- Guvernul Statelor Unite a încheiat anul fiscal 2019 cu cel mai mare deficit bugetar din ultimii șapte ani, în condițiile în care câștigurile încasarilor fiscale au fost depașite de cheltuielile mai mari și de creșterea serviciilor datoriilor, relateaza Reuters, scrie Mediafax.…