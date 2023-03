Stiri pe aceeasi tema

- Numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice din Romania era, in ianuarie 2023, de 1.278.995, cu 307 mai multe comparativ cu luna precedenta și cu 14.152 peste numarul din ianuarie 2022. Aproape 64% dintre acestea fiind in administrația publica centrala, conform datelor publicate…

- Depozitele bancare sau titlurile de stat sunt instrumente foarte cautate de cei care doresc sa-și protejeze economiile. Unii oameni opteaza pentru a investi la bursa, alții, ceva mai curajoși, se orienteaza catre zona criptomonedelor sau cumpara metale prețioase ori arta. Exista insa foarte multe persoane…

- Surse politice și administrative au precizat pentru Gandul care sunt culisele intalnirii de marți dintre primarul Capitalei, Nicușor Dan, și Eugen Tomac, președintele PMP. Președintele Partidului Mișcarea Populara a anunțat ca marți seara va susține o conferința de presa alaturi de ...

- Un barbat a ramas intr-o balta de sange dupa ce a fost lovit cu parii de vecina și fiul acesteia. Cei doi s-ar fi razbunat dupa ce victima ar fi agresat-o pe femeie cu puțin timp inainte. Caz grav in Buduș, aseara. Un barbat a fost lasat intr-o balta de sange, in propria curte, de vecina și fiul acesteia.…

- Sase persoane au fost ucise vineri de un barbat inarmat intr-un magazin si in mai multe case dintr-un orasel din Mississippi, in sudul Statelor Unite, a anuntat biroul serifului local citat de presa americana. Atacatorul a deschis focul intr-un magazin din Arkabutla, un oras cu mai putin de 300 de locuitori,…

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a anuntat ca este in lucru, in prezent, un program de finantare de peste un miliard euro vizand sustinerea producatorilor romani, in special partea de procesare hrana – de la procesarea carnii de porc, la cea de pui, dar si lactate, astfel incat producatorii romani…

- Romanii pot imprumuta statul prin programul Tezaur incepand de marți – 3 ianuarie. Sunt trei emisiuni pe 1, 2 și 3 ani la dobanzi anuale de 7,35%, 7,60%, respectiv 8%, potrivit Ministerului Finanțelor.

- Statul imprumuta bani de la romani și in primele zile din 2023, prin intermediul titlurilor de stat „Tezaur”, a anunțat joi Ministerul Finanțelor, precizand și care sunt dobanzile pe care le ofera.