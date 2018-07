Fibrom uterin. Ce trebuie să ştie toate femeile Fibromul uterin poate varia ca marime, de la forma unui bob nedetectat de ochiul uman, la mase care pot dilata atat de mult uterul incat ca atinga cutia toracica. Fibrom uterin – Simptome

In multe cazuri, fibromul uterin poate trece nedetectat, intrucat nu are simptome. Medicul poate simti fibroamele la un simplu examen clinic sau le poate vedea in timpul unei ecografii. In cazul altor femei, fibromul uterin se manifesta prin simptome destul de inconfortabile: Sangerari abundente la menstruatie Menstruatie pe o perioada mai mare de timp Dureri pelviene Urinari frecvente… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

