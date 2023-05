Fiat Abarth 500e: electrică, fițoasă, gălăgioasă Primul model Abarth care funcționeaza cu energie electrica are tot ce-i trebuie pentru a fi urmatorul favorit al consumatorilor instariți. Proprietarii de Abarth, de exemplu, adora ca „bomba” lor sa faca un zgomot spectaculos, chiar daca este vorba doar de un motor mic. Un generator de sunet de dimensiuni generoase plasat in partea din spate […] The post Fiat Abarth 500e: electrica, fițoasa, galagioasa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

