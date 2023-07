La 5 ore dupa finalul Marelui Premiu al Austriei in Formula 1, oficialii Federației Internaționale de Automobilism au penalizat nu mai puțin de 8 piloți pentru faptul ca au depașit limitele circuitului in repetate randuri in timpul cursei. Ca atare, clasamentul intrecerii mai jos de locul 3 s-a modificat considerabil. Podiumul, Verstappen - Leclerc - Perez, a ramas la fel. ...