Muzeul Național al Banatului verniseaza joi, 12 mai, de la ora 18:00, doua expoziții, „Patrimonium 2021" și „Fiare din beci – legende și oțel", care vor fi deschise in mansarda B1 a bastionului Theresia. „Patrimonium 2021" aduce in fața publicului larg achizițiile facute de muzeu in cursul anului trecut, donațiile importante care au intrat in