O drama a lovit fulgerator familia parintelui Nicolae Dima, de la Biserica “Sfantul Nicolae dintr-o Zi”, dupa ce fetița sa, Ecaterina, a fost internata in stare grava in spital. Vasile Ioana , colegul parintelui Dima de la parohie, a anunțat ca ftița a acuzat dureri de cap, descoperindu-i-se formațiuni tumorale. Fetița de doar 12 anișori a suferit doua stopuri-cardio respiratorii și se afla in coma, internata la spitalul Bagdasar-Arseni din București. ,,Pana acum cateva ore, familia parintelui Nicolae Dima traia normal, așa cum traim noi toți in viața de zi cu zi. A aparut o durere de cap inexplicabila.…