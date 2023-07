Stiri pe aceeasi tema

- Un incident grav, ce s-a produs miercuri seara, a trimis de urgența in grija medicilor piteșteni o copila in varsta de 6 ani. Fetița a fost mușcata de un caine, avand nevoie de ingrijiri medicale, motiv pentru care a fost dusa la spital. In acest caz nu e vorba despre un caine fara stapan. Din […] The…

- O fetita in varsta de sase ani a ajuns la spital, miercuri seara, dupa ce a fost muscata de un caine, in timp ce se afla impreuna cu parintii intr-o vizita, in municipiul Pitesti. Politistii argeseni anunta ca fac verificari pentru a stabili imprejurarile in care incidentul a avut loc si pentru a lua…

- O fetița de șase ani a fost mușcata de un caine in timp ce se afla cu parinții la niște prieteni. Fetița a fost dusa la spital pentru ingrijiri.„In seara zilei de 21 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112…

- Momente dramatice pentru o fetița de 12 ani! Vineri, micuța a trecut prin clipe grele, dupa ce a fost atacata de un caine in drum spre școala. La scurt timp dupa incident, minora a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Fetița a fost mușcat de caine care a ieșit dintr-o curte. Proprietarul…

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au tratat in cursul zilei de ieri, luni, 15 mai, un caz grav, adus de urgenta din Botosani. Parintii, dintr-o comuna din Botosani, au dus-o pe fetita lor de 5 ani de urgenta la spital dupa ce aceasta a baut o gura dintr-o sticla umpluta cu benzina.…

- O fetița de un an si jumatate a ajuns in stare grava la spital dupa ce a baut benzina. Incidentul a a avut loc in weekend in judetul Botosani. O fetița de un an si jumatate a fost trimisa de urgenta la Spitalul pentru Copii Sf. Maria din Iași dupa ce a baut benzina. Tatal fetitei pusese intr-un recipient…

- „Astazi, la Unitatea de Primiri Urgențe a fost adusa o fetița in varsta de cinci ani, care fusese mușcata de un caine. Copila prezenta o plaga superficiala la nivelul feței și a primit ingrijirile medicale necesare la UPU, dupa care a fost externata. La UPU i-a fost toaletata plaga și pansata.A fost…

- O fetita de cinci a ajuns, miercuri, la Spitalul din Targu Jiu dupa ce a fost muscata de un caine in timp ce se afla pe ulita in comuna Scoarta. Fata a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente cu plaga muscata la fata, dar nu a necesitat internarea, conform news.ro.O fetita a fost muscata de un caine…