Fetiță lovită pe trecere de un pompier, în Maramureș. Ce a indicat DrugTest-ul în cazul tânărului șofer Un accident ce a avut loc in localitatea Șomcuta Mare, din Maramureș, in apropierea unei școli, a trimis in grija medicilor o copila de opt ani. Fetița a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de mașina condusa de catre un șofer in varsta de 24 de ani. Tanarul, pompier in Maramureș și aflat […] The post Fetița lovita pe trecere de un pompier, in Maramureș. Ce a indicat DrugTest-ul in cazul tanarului șofer first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier drogat a fost lovit cu mașina o fetița de 8 ani, in Maramureș, chiar pe trecerea de pietoni. Fetița ieșea de la școala și a incercat sa traverseze regulamentar strada pe zona special marcata corespunzator. Un tanar de 24 de ani, pompier in cadrul ISU Maramures de aproximativ 8 luni, circula…

- Un pompier drogat a fost lovit cu mașina o fetița de 8 ani, in Maramureș, chiar pe trecerea de pietoni. Fetița ieșea de la școala și a incercat sa traverseze regulamentar strada pe zona special marcata corespunzator.Un tanar de 24 de ani, pompier in cadrul ISU Maramures de aproximativ 8 luni, circula…

- Clipe șocante in fața unei școli din Maramureș! O fetița, in varsta de 8 ani, a fost implicata intr-un accident cumplit. Un pompier, testat pozitiv la consumul de droguri, a lovit-o pe trecerea de pietoni. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului.

- Accidentul s-a petrecut luni, 10 octombrie, la Șomcuta Mare. Un șofer de 24 de ani, angajat ca soldat profesionist la ISU Maramureș, a accidentat o fetița de 8 ani. Barbatul nu a consumat bauturi alcoolice, dar a ieșit pozitiv la DrugTest. Informația, publicata inițial de site-ul jurnalistului Vasile…

- In 10 octombrie, la ora 15.44, polițiștii din Șomcuta Mare erau sesizați sa intervina la un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. pe strada Mireșului. Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, un tanar de 24 de ani din Mireșu Mare, aflat la volanul…

- Grav accident de circulație petrecut in noaptea de 22 spre 23 septembrie la care au intervenit polițiștii din Șomcuta Mare. Evenimentul rutier s-a petrecut pe D.J. 108E, in localitatea Mireșu Mare. Polițiștii, in urma cercetarilor de la fața locului, au stabilit ca un barbat de 57 de ani, a condus un…

- In perioada 21 22 august a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, pe D.N. 39. Potrivit unui comunicat al IPJ Constanta, actiunea a avut drept scop prevenirea accidentelor de circulatie,…

- Un șofer din Alba Iulia depistat pozitiv pentru substanțe psihoactive de polițiști, dupa ce a fost testat cu aparatul drugtest Polițiștii din Alba informeaza ca in urma unei acțiuni desfașurate pe strazile din Alba Iulia au depistat in trafic, un șofer, care ar fi condus sub influența substanțelor psihoactive. …