- Rulota de tip fast-food din comuna Botiza, județul Maramureș a explodat, luni, cel mai probabil in urma acumularilor de gaze. Explozia a fost urmata de un incendiu, iar cinci persoane printre care și un copil de 3 ani au suferit arsuri, scrie publicația locala Vasile Dale. Apelul la 112 a fost dat azi…

- O fetița de un an jumatate și tatal ei au suferit arsuri corneene, dupa ce au fost expuși accidental la raze UV timp de 45 de minute, la Spitalul „Victor Gomoiu” din Capitala. O ancheta este in desfașurare dupa ce copila și parintele sau au fost trimiși sa aștepte intr-un container unde funcționa o…

- Un copil in varsta de doi ani a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce o butelie a explodat intr-un bloc din orasul Harlau. Acesta a suferit arsuri la nivelul fetei, iar medicii spun ca norocul sau a fost ca se afla in alta camera decat cea in care a explodat butelia, nefiind astfel…